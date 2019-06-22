مباراة اليوم بين الكونغو وأوغندا تحت عيون جهاز الفراعنة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير المصرية مباراة اليوم بين الكونغو وأوغندا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي انطلقت، مساء أمس، بمواجهة الفراعنة وزيمبابوي.

مباراة اليوم

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة اليوم بين الكونغو وأوغندا، حيث يرفع المنتخبان شعار لا بديل عن الفوز في المواجهة المرتقبة، خاصة بعد فوز المنتخب المصري الأول لكرة القدم على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم متابعة خاصة من الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكي خافير أجيري، نظرًا لوقوعهم مع الفراعنة في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ويُعد منتخب الكونغو الأول لكرة القدم هو المرشح للفوز في مباراة اليوم ضد أوغندا، والتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، نظرًا لامتلاكه العديد من اللاعبين المهاريين وأصحاب السرعات، بجانب قدراتهم التهديفية العالية.

المنتخب المصري يتصدر

وقبل مباراة اليوم بين الكونغو وأوغندا، يتصدر المنتخب المصري الأول لكرة القدم المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفضل هدف محمود حسن تريزيجيه في شباك زيمبابوي، وفي حالة نهاية المواجهة المرتقبة بالتعادل سيُعزز صدارته.

وفي حالة حفاظ الكونغو أو أوغندا على نظافة شباكهم؛ مع تحقيق الفوز بأكثر من هدف في مباراة اليوم على استاد القاهرة، سيتراجع المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف.

الجولة الثانية

ويواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، فيما سيلعب منتخب زيمبابوي مع أوغندا.