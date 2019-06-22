مباريات اليوم في مصر تخطف الأنظار من اللقاءات العالمية

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير العربية والإفريقية مباريات اليوم في مصر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

مباريات اليوم في مصر

وتُقام 3 مباريات اليوم في مصر ضمن مواجهات الجولة الأولى، حيث تلعب الكونغو الديمقراطية مع أوغندا، ويواجه المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم نظيره البوروندي، فيما يلعب منتخب غينيا مع مدغشقر.

وتُعد مباريات اليوم في مصر هي الأولى بعد افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالأمس بمواجهة المنتخب المصري الأول لكرة القدم وزيمبابوي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجيه.

وامتلأت مدرجات استاد القاهرة الدولي بالكامل، لتُزين الجماهير حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 الذي نال إشادة واسعة، وتم وصفه بأنه الأفضل على الإطلاق في القارة السمراء.

مباريات اليوم في مصر وكوبا أمريكا

وعلى الرغم من إقامة عدد من لقاءات كأس الأمم الإفريقية في نفس توقيت بطولة كوبا أمريكا 2019، إلا أن مباريات اليوم في مصر تخطف الأنظار من منافسات المسابقة العالمية.

وتحظى مباريات اليوم في مصر ومواجهات البطولة الإفريقية بشكل عام بمتابعة عربية وإفريقية، وعالمية أيضًا نظرًا لتواجد العديد من النجوم العالميين وفي مقدمتهم ثنائي ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ومن المقرر أن تُقام مباراتان في بطولة كوبا أمريكا 2019، مساء اليوم السبت، حيث ستلعب بيرو مع البرازيل، فيما سيواجه المنتخب البوليفي الأولي لكرة القدم نظيره الفنزويلي.