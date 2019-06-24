مباي دياني .. كأس الأمم الأفريقية بوابته للتألق

المواطن - مروة نبيل

يأمل مباي دياني التألق مع منتخب السنغال الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز في الدوري التركي هذا الموسم، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الصيفي.

كأس الأمم الأفريقية

اقتحم مباي دياني قائمة المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد تألقه اللافت مع فريق جالطة سراي في منافسات الدوري التركي الممتاز، ليكون واحدًا من أبرز المهاجمين الأفارقة في أوروبا هذا الموسم.

ويسعى مباي دياني للتفوق على المهاجمين الأفارقة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، خاصة أنه يتفوق عليهم في الدوريات الأوروبية بعدما سجل 30 هدفًا، في حين أحرز هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني 22 هدفًا.

مباي ديابي

وتألق مباي ديابي في أول مواسمه مع جالطة سراي قادمًا من قاسم باشا، حيث انفرد بصدارة هدافي الدوري التركي لكرة القدم برصيد 30 هدفًا، كما يملك 3 تمريرات حاسمة في 29 مباراة.

ويهتم النصر بضم مباي ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز الجانب الهجومي في الموسم الجديد، خاصة أنه يُنافس في أكثر من بطولة محلية وقارية، ويسعى للتتويج بالألقاب.

ومن المتوقع أن يكون مباي ديابي بديلًا لنجم المنتخب النيجيري أحمد موسى خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع في موسمه الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ما دفع الإدارة للتفكير في رحيله والتعاقد مع مهاجم آخر.