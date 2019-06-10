متحدث التحالف : السفينة الإيرانية المستغيثة هددت الملاحة في البحر الأحمر

المواطن - الرياض

أكّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي أن السفينة الإيرانية سافيز أثرت سلباً على الصيادين وكانت تهدد الملاحة البحرية.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، له اليوم أنه تمّ إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز في البحر الأحمر بعد تلقي نداء استغاثة، مشيراً إلى أن السفينة سافيز تشكّل تهديداً مستمراً للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب.

وتابع المالكي : نعمل لإيجاد أرضية صلبة لكافة الأطراف السياسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، وأضاف قائلاً: أصدقاء اليمن يعملون من أجل انعاش الاقتصاد اليمني.

وقال متحدث التحالف إنه تمّ رصد 5083 انتهاكاً حوثياً لاتفاق ستكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة لافتاً إلى أن العمليات العسكرية مستمرة للسيطرة على باقم كما تمّ استهداف غرف قيادة واتصالات ميليشيا الحوثي في مديرية حيران في صعدة بواسطة قوات التحالف موضحاً أن العمليات التعرضية مستمرة على كافة الجبهات حتى تحقيق أهدافها.

وأوضح أنه تمّ استهداف تجمعات إرهابية ومدرعات وطائرات مسيرة في عدة مناطق من اليمن فيما أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية 226 صاروخاً على المملكة حتى تاريخه فيما بلغ عدد المقذوفات الحوثية على المملكة 71859 مقذوفاً.

وحول جهود التحالف الإنسانية قال المالكي : أقمنا جسراً جوياً لإغاثة اليمنيين المتضررين من السيول والفيضانات، وتم إرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن.