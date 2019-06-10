متعب المفرج: لم يكن طريق التعاون سهلًا لحصد كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

كشف المدافع متعب المفرج لاعب نادي التعاون عن أسباب نجاحه وتألّقه مع سكري القصيم في موسم 2018-2019.

وتحدّث متعب المفرج قائلًا: أسباب نجاحي في التعاون، هو أنني وجدت كل الدعم والمساندة الكبيرة من جميع المتواجدين في النادي، فظهرت بأفضل مستوى لي مع الفريق وحقّقت ما أريد.

وأضاف متعب المفرج: بيدرو إيمانويل من أفضل المدربين الذين تولّوا تدريبي وتعلمت الكثير منه وقدّم إليَّ العديد من النصائح، خاصة أنه كان أحد المدافعين السابقين وهو ما جعلني أُتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد.

وتابع نجم التعاون: بطولة كأس الملك، لم تكن سهلة لجميع نجوم سكري القصيم، نجحنا في الانتصار على الهلال بنتيجة كبيرة وهي خمسة أهداف، تأهلنا لمواجهة حامل اللقب في النهائي على الرغم من عدم الخبرة الكبيرة لنا في هذه البطولات، لكننا انتصرنا في النهاية.

وكان اللاعب متعب المفرج، مدافع نادي التعاون، تُوج بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018- 2019، وذلك بعد اختياره من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.