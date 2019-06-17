مجلس الأمن: هجوم الحوثيين على مطار أبها ينتهك القانون الدولي ويهدد السلم

مجلس الأمن: هجوم الحوثيين على مطار أبها ينتهك القانون الدولي ويهدد السلم

2019/06/17
الساعة 9:47 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أدان مجلس الأمن، اليوم الاثنين، بأشد العبارات، هجوم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها، موضحًا أن الهجوم ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال مجلس الأمن في بيان له مساء اليوم الاثنين: إنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية إلا عبر المسار السياسي، مشددًا على أنه يؤيد جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بشكل كامل.

وكانت الإدانات الدولية الرافضة للهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي قد توالت، كما واصلت الدول والكيانات والمنظمات الدولية والإقليمية استنكارها لهذا العمل الجبان.

وأدى الهجوم إلى حدوث بعض الإصابات الطفيفة بالمطار، وإصابة 26 شخصًا من المدنيين.



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