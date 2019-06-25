مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية

2019/06/25
الساعة 6:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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