مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية

المواطن - واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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