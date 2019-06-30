مجلس الوزراء الكويتي: نؤيد المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

المواطن - واس

ندد مجلس الوزراء الكويتي بالاعتداء الإرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على المنشآت والمناطق المأهولة بالسكان الآمنين والذي استهدف مطار أبها الدولي الأحد الماضي.

وأشاد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، بما حققته القوات الأمنية في المملكة العربية السعودية من إنجازات في التصدي للعدوان الحوثي المستمر وردعه ليؤكد تضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة وتداعياتها الخطيرة.

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسفه الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية بغداد من قبل متظاهرين يوم الخميس الماضي، مؤكدًا ثقته في قدرة الحكومة العراقية على اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ الأمن والأمان للبعثات الدبلوماسية.