محاربو الصحراء يخطفون بطاقة التأهل في مباراة الجزائر ضد السنغال

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الجزائر ضد السنغال منذ قليل بفوز المنتخب الجزائري بهدف دون ردّ ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

ملخص الشوط الأول

وبدأ الشوط الأول من مباراة الجزائر ضد السنغال بأداء هادئ من قِبل المنتخبين، مع وجود أفضلية قليلة للمنتخب السنغالي والذي حاول عبر هجمات ساديو ماني إحراز الهدف الأول.

أما المنتخب الجزائري فحاول خلال الشوط الأول من مباراة الجزائر ضد السنغال إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى في ظل تماسك دفاعي جيد من قبل المنتخب السنغالي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر ضد السنغال بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من مباراة الجزائر ضد السنغال، استمر ضغط المنتخب الجزائري حتى تمكن اللاعب يوسف بلايلي من إحراز الهدف الوحيد لمحاربي الصحراء في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر المباراة عبر تصويبة قوية.

وظلّ المنتخب الجزائري يضغط بقوة خلال مباراة الجزائر ضد السنغال من أجل إحراز الهدف الثاني في المباراة حيث أهدر سفيان فيغولي ورياض محرز واللاعب بغداد بو نجاح فرصًا عديدة من أجل تسجيل الهدف الثاني.

ولم يحدث أي جديد خلال مباراة الجزائر ضد السنغال، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الجزائري بهدف دون رد ويضمن تأهله لدور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ويُذكر أن مباراة الجزائر ضد السنغال كانت انطلقت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة المصرية.

وأصبح رصيد المنتخب الجزائري بعد الفوز في مباراة الجزائر ضد السنغال، ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، أما المنتخب السنغالي فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وبعد الفوز في مباراة الجزائر ضد السنغال، سيواجه منتخب الجزائر نظيره التنزاني يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة، بينما يواجه منتخب السنغال نظيره الكيني.