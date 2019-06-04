محافظ محايل يؤدي صلاة العيد ويعايد المرضى بالمستشفى العام

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أدّى المصلون في محافظة محايل، اليوم صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم المحافظ المكلف علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور وكيل المحافظة يحيى بن محمد العاصمي ومديرو الإدارات الحكومية والأمنية بجامع الفلقي بحي الحيلة الغربي جنوب المحافظة؛ فيما أقيمت صلاة العيد في بجوامع المحافظة والمراكز التابعة لها.

واستقبل ” الفلقي ” في مقر الضيافة بالمحافظة بعد الصلاة، أهالي المحافظة ومشايخ القبائل والنواب وجموعاً من المواطنين للتهنئة بعيد الفطر المبارك، وبادلهم التهنئة؛ داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

كما قام محافظ محايل بزيارة المرضى المنومين بمستشفى محايل العام بالمحافظة لتهنئتهم بالعيد، وقدّم لهم الهدايا وباقات من الورود؛ متمنياً لهم من الله الشفاء العاجل.