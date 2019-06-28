محافظ محايل يبحث مع رؤساء البلديات مسميات الأحياء

المواطن - أحمد الشهري - محايل

بحث محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، مسميات الأحياء والواقع التاريخية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الذي عقد أمس بحضور رؤساء بلديات محايل وقنا وبحر أبو سكينة ورؤساء وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، في مقر صالة الاجتماعات بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، رحب المحافظ بالحضور، واطلع المجتمعون على البيانات والمسميات التي عرضها رؤساء البلديات، ورأى المجتمعون أن يتم الاستعانة بأصحاب التخصص في التاريخ؛ وذلك لمعرفتهم بالمسميات التاريخية.