محامية كاثرين مايورغا تنفي إسقاط دعوى الاغتصاب عن رونالدو

المواطن - متابعة

أصبحت كاثرين مايورغا واحدة من النساء ذائعات الصيت بعد أن ارتبط اسمها باسم كريستيانو رونالدو الذي اتهمته باغتصابها قبل عشر سنوات لكنها لم تعد تستطع الصمت أكثر من ذلك.

وتعود القصة إلى عام 2009 حيث قالت شرطة لاس فيغاس إن كاثرين مايورغا اتصلت بهم في يونيو لتبلِّغ عن تعرُّضها لعمليّة اغتصاب، وأنها على الرغم من ذلك رفضت التصريح باسم المعتدي، وأن الشرطة نقلتها إلى المستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة، وتقارير المستشفى موثقة. لكن، بعد هذا الاتصال، لم تلجأ كاثرين إلى القضاء، وبقيت قضيتها قيد الكتمان لمدة 9 سنوات حيث ظهرت للعلن العام الماضي.

وتطورت القضية إعلامياً على مدى عام وخلال الساعات الماضية نشرت تقارير تفيد تنازل كاثرين مايورغا عن دعوى اغتصاب أقامتها ضد كريستيانو رونالدو لكن هذا الأمر لم يدم طويلا حيث نفت محامية عارضة الأزياء السابقة أن تكون موكلتها قد أقدمت على هذا الفعل.

ونفت محامية عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا الأربعاء في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، أن تكون موكلتها قد أسقطت شكوى الاغتصاب بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقد جاء نفي المحامية لاريسا دروهوبيتشر رداً على ما ذكرته في وقت سابق وكالة “بلومبرغ” عن إسقاط الشكوى بحق نجم ريال مدريد الإسباني السابق، بدون تحديد ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين.

وقالت محامية كاثرين مايورغا في تصريحات صحفية “لم يتم إسقاط التهم”، لكنها أوضحت “لقد سحبنا وحسب الشكوى على مستوى الولاية (نيفادا) لأننا قدمنا شكوى مماثلة أمام المحكمة الفدرالية”.

وأضافت: “قمنا بتغيير الاختصاص القضائي فقط، لكن التهم لا تزال قائمة”.

وصرحت كاثرين مايورغا العام الماضي أنها، رغم توصلها إلى تسوية مالية مع رونالدو، شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة.

وبعد الاتهامات المتجددة، التي ينفيها رونالدوا باستمرار، أعادت شرطة لاس فيغاس فتح تحقيق في الأمر.

وفي وقت سابق روت كاثرين مايورغا تفاصيل اللقاء الأول مع رونالدو في يونيو 2009، في ملهى في لاس فيغاس. عندها، كان رونالدو يقضي عطلته الصيفية مع قريبين له، وكانت كاثرين حينها عارضة مبتدئة، يقتضي عملها أن تدور بين الطاولات مع شابات أخريات لجذب رواد الملهى إلى أن انتهى بها الأمر في غرفته الخاصة.

ونفت محامية عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا الأربعاء في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، أن تكون موكلتها قد أسقطت شكوى الاغتصاب بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقد جاء نفي المحامية لاريسا دروهوبيتشر ردا على ما ذكرته في وقت سابق وكالة “بلومبرغ” عن إسقاط الشكوى بحق نجم ريال مدريد الإسباني السابق، بدون تحديد ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين. وقالت محامية كاثرين مايورغا في تصريحات صحفية “لم يتم إسقاط التهم”، لكنها أوضحت “لقد سحبنا وحسب الشكوى على مستوى الولاية (نيفادا) لأننا قدمنا شكوى مماثلة أمام المحكمة الفدرالية”. وأضافت: “قمنا بتغيير الاختصاص القضائي فقط، لكن التهم لا تزال قائمة”. وصرحت كاثرين مايورغا العام الماضي أنها، رغم توصلها إلى تسوية مالية مع رونالدو، شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة. وبعد الاتهامات المتجددة، التي ينفيها رونالدوا باستمرار، أعادت شرطة لاس فيغاس فتح تحقيق في الأمر. وفي وقت سابق روت كاثرين مايورغا تفاصيل اللقاء الأول مع رونالدو في يونيو 2009، في ملهى في لاس فيغاس. عندها، كان رونالدو يقضي عطلته الصيفية مع قريبين له، وكانت كاثرين حينها عارضة مبتدئة، يقتضي عملها أن تدور بين الطاولات مع شابات أخريات لجذب رواد الملهى إلى أن انتهى بها الأمر في غرفته الخاصة.