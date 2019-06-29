محطات بارزة في مسيرة ياسر المسحل قادته لرئاسة اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

أصبح ياسر المسحل رئيسًا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه بالتزكية، حيث سيكون رئيسًا للاتحاد حتى 2023.

السيرة الذاتية:

ويملك ياسر المسحل خبرة جيدة في عالم الإدارة الرياضية؛ حيث سبق له رئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين في عام 2016، لكنه لم يستمر إلا لمدة سنة واحدة واستقال من المنصب في عام 2017.

وعمل ياسر المسحل كذلك نائبًا لـ عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي السابق لكرة القدم، وتواجد أيضًا كعضو في لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم.

ويذكر أن ياسر المسحل حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ونال دبلوم الإدارة الرياضية بعد دراسته في جامعة السوربون الفرنسية.

وعلّق ياسر المسحل بعد فوزه برئاسة اتحاد القدم قائلًا: شكرًا لكل أعضاء الجمعية العمومية الذين منحونا ثقتهم، وهذه مسؤولية كبيرة عليّ وعلى زملائي.

وأضاف ياسر المسحل: أعدكم وأعضاء المجلس أن نعمل وبكل قوة لنكون عند حسن ظن الجميع، وهناك دعم غير مسبوق من قيادتنا الرشيدة، وآخر ذلك الدعم هو ما حظي به الرياضيون من استقبال خادم الحرمين الشريفين.

لا مجال للأعذار:

وتابع ياسر المسحل: ليس لدينا أي عذر في المستقبل، ولكن يجب أن يعلم الجميع أنه لا يوجد عمل بلا أخطاء، ونرجو من الله التوفيق والسداد.

وتولى ياسر المسحل رئاسة اتحاد القدم بعد استقالة قصي الفواز من المنصب في الفترة الأخيرة، حيث لم يجد ياسر المسحل منافسًا أمامه في انتخابات اتحاد القدم ليفوز برئاسة المجلس بالتزكية.

وستكون هناك العديد من الملفات أمام ياسر المسحل ومجلسه الجديد مثل التحرك للتعاقد مع مدرب جيد وقوي لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

كما يستعد ياسر المسحل ومجلسه لمناقشة ملف إعداد المنتخبات السعودية بمراحلها المختلفة للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة أمر فصل لجنة المسابقات عن اتحاد القدم وجعل رابطة دوري المحترفين تُشرف عليها.