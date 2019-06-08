محللون عن زيارة بوتين إلى المملكة: يعلم جيدًا أهمية الرياض في استقرار المنطقة

المواطن - الرياض

أكد المحلل السياسي أحمد الأنصاري، أن هناك جهودًا متواصلة من المملكة وروسيا مع المملكة لمحاصرة النظام الإيراني السبب الرئيسي في المشاكل الأمنية في المنطقة.

وتابع في تصريحات إلى قناة السعودية 24، مساء الجمعة، أن العلاقات السعودية الروسية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية أدت إلى دعم قرار 2216 الخاص بدعم الشرعية في اليمن.

من جهته، قال المحلل رامي العلي: إن تحضيرات زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة تأتي من إدراك روسيا أهمية السعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن المملكة وروسيا يجمعهما أكثر مما يفرقهما، والرئيس بوتين يعلم أن السعودية أقوى دولة في العالم في محاربة الإرهاب.

ويوم أمس، أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.

وقال بيسكوف في تصريح لوكالة “إنترفاكس” على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي: إن التحضير للزيارة جارٍ، لكن موعدها لم يتحدد بعد.