محلل الطقس الدليمي لـ”المواطن”: هذا سبب ارتفاع درجات الحرارة ببعض مناطق المملكة

المواطن - فواز الاسلمي – حفرالباطن

أوضح محلل الطقس منيف الدليمي لـ “المواطن” بأن ارتفاع درجات الحرارة في محافظة حفر الباطن والكويت ومناطق الشرقية يأتي بسبب المنخفض الموسمي الهندي المسيطر الآن على أغلب مناطق الشرقية، حيث يبعث المنخفض رياح موسمية حارة جنوبية عكس عقارب الساعة”.

وأضاف الدليمي: أن قوة الرياح الموسمية تكون درجة الحرارة فيها 25 درجة وأثناء عبورها سلسلة جبال اليونان ودخولها المناطق الجافة كالعراق ومناطق المملكة يكون ارتفاع درجات الحرارة من 25 إلى 50 درجة وفي هذه الأيام يعود السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة لسيطرة المنخفض الهندي الذي يجلب رياحاً حارة .

وفي ذات السياق أكد ‏عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي: بأن ‏ما يعلن عن ارتفاع مبالغ فيه بدرجات الحرارة على حفر الباطن عن طريق حساس السيارة أو عبر جهاز يستخدم لقياس الأجسام لغرض محدد يقيس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وبمؤشر ليزر غير معتمدة علمياً ولا تعتبر دقيقة ولا يعتمد أو يؤخذ بها في تسجيل الحرارة رسمياً ولم تصل درجة الحرارة بحفر الباطن إلى 50 درجة مئوية كما يتناقله البعض.

وأضاف العنزي “علمياً تقاس درجة الحرارة تحت الظل وبارتفاع معين عن الأرض ما عدا ذلك كمعايير صرافات البنوك والسيارة فأغلبها تعطي قراءة خاطئة أو درجة أشعة الشمس المباشرة ، والمعتمد بمنظمة المناخ العالمي هو قياس درجة الحرارة عبر جهاز الثيرمومتر والتي تشترط أن يكون الجهاز تحت الظل بالهواء وأقرب قياس رصد لها هي تطبيقات الجوال”.