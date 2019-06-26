محلل سياسي لـ”المواطن”: زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية تعزز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين

المواطن - محمد الحميدي - الرياض

قال الكاتب والباحث والمحلل السياسي فهد ديباجي: إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا زيارة تاريخية؛ كونها الأولى لسموه- حفظه الله- لسيول، مؤكدًا أن زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية سيكون لها بعدٌ مؤثر في انتعاش الاقتصاد السعودي وتعزيز للتعاون المثمر بين البلدين.

وأضاف أن الوفد المرافق لسمو ولي العهد مبشر جدًّا، ووجودهم ضمن هذه الزيارة مدعاة للتفاؤل بالخير إن شاء الله.

وتابع ديباجي في تصريحات إلى “المواطن“: “من خلال هذه الزيارة من المؤكد أن السعودية ستعزز شراكاتها الإستراتيجية، وسيكون لها التأثير ضمن رؤية 2030 بوابة النجاح وجذب الاستثمار للمملكة؛ لذا تم افتتاح مكتب الرؤية المشتركة في الرياض وسيول خلال تواجد الأمير في كوريا الجنوبية.

وتابع المحلل السياسي قائلًا: “لهذا نجد أن المملكة وكوريا الجنوبية وقعتا على مذكرات تعاون في 12 مجالًا متنوعًا، من بينها المجال الثقافي والصناعي والاقتصادي والمالي، كذلك أرامكو السعودية وقعت 12 اتفاقية مع شركاء من كوريا الجنوبية بمليارات الدولارات”.

وأضاف أن السعودية تعتبر أكبر شريك لكوريا الجنوبية خصوصًا في مجال النفط، وفي هذا السياق تم تدشين مشروع توسعة مصفاة أس أويل، وبالإضافة لتطوير آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات.

وأضاف أن هذه الزيارة هي استكمال وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين، وفيها سيتم عقد اجتماعات موسعة لاستعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وقال ديباجي: إن الجميل في هذه الزيارة أنها تأتي قبل انعقاد اجتماعات قمة العشرين المؤثرة عالميًّا، والتي ستعقد في اليابان، والتي ستناقش الأوضاع السياسية الراهنة والعقوبات على إيران وكذلك استعراض نجاح المملكة في الحفاظ على أسعار النفط رغم العقوبات على إيران.

وفي ختام حديثه قال ديباجي: أعتقد أن هذه الزيارة تؤسس بين المملكة وكوريا قوة اقتصادٍ عالمية مؤثرة وشراكة وتعاونًا وانطلاقًا نحو آفاق جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.