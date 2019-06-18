محمد الشلهوب يحسم مصيره والهلال يستفيد

المواطن - محمد سمعه

بحث الكثير من جماهير نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة عن معرفة مصير النجم المخضرم محمد الشلهوب سواء باعتزال كرة القدم أو بالاستمرار مع الهلال لمدة موسم آخر.

وقدّم محمد الشلهوب صاحب الـ38 عامًا مستوى مميزاً مع نادي الهلال في موسم 2018-2019 رغم تقدمه في العمر ليُثبت أن العمر مجرد رقم، وأن لاعب الكرة يستحقّ الاستمرار في الملاعب في حال كان قادرًا على العطاء.

وذكرت تقارير إخبارية أن محمد الشلهوب يتّجه للعب مع نادي الهلال لمدة موسم واحد، وسينتظم في تدريبات الفريق الأول بداية من الأسبوع المقبل.

وجود الشلهوب يُفيد الهلال

لا شكّ أن وجود الشلهوب في صفوف الهلال بالموسم المقبل، سيكون مفيدًا لباقي اللاعبين من أجل إرسال خبراته إليهم والدفع به وقت الحاجة خاصة مع قدرته على صناعة الفارق للفريق الهلالي.

وكان محمد الشلهوب كثيرًا ما تحدث في وسائل الإعلام عن عدم اتخاذه للقرار النهائي حول اعتزال كرة القدم أو الاستمرار مع نادي الهلال.

الشلهوب يصنع الفارق

ساهم محمد الشلهوب في الكثير من اللحظات الفارقة مع الهلال في الموسم الماضي، حيث سجل هدف الفوز لـ الهلال في شباك العين الإماراتي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الجاري، كما سجل هدفًا مهمًا لـ الهلال في شباك الاتفاق في ربع نهائي كأس الملك في الموسم الماضي، وهو الهدف الذي ساعد أزرق العاصمة على العبور لدور نصف النهائي ومواجهة التعاون.

من ناحية أخرى يقترب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من الرحيل عن صفوف الهلال، خاصة في ظل وجود إصرار كبير من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي حول التعاقد مع إدواردو.