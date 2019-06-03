محمد العويس .. وحلم الاحتراف

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حارس المرمى الدولي محمد العويس في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت مصادر مقربة من محمد العويس أن أحد أندية الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم، تقدم بعرض رسمي لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يرد على العرض حتى الآن.

ويرغب محمد العويس في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، وسينتظر رد مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا العرض، أملًا في الموافقة عليه.

كما أشارت أن حارس مرمى الأخضر تلقى عرضًا من نادي النصر لتعويض الرحيل المحتمل للأسترالي براد جونز، بعد عدم ظهوره بالمستوى المتوقع سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا.

وشددت المصادر على أن العرض الذي تقدم به نادي النصر لضم محمد العويس كان شفهيًّا، من أجل معرفة رغبته قبل التقدم بعرض رسمي، ولكن الأمور لم تتضح حتى الآن، وذلك وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.

ومن المتوقع أن تنتظر الإدارة المكلفة برئاسة أحمد الصائغ، انتخاب مجلس الإدارة الجديد وتعيين مدير فني جديد، من أجل حسم أمر رحيل محمد العويس أو بقائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم الجديد.

وكان محمد العويس صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صيف 2017 قادمًا من نادي الشباب.