محمد بن سلمان في قمة العشرين .. السعودية العُظمى فوق كل القمم

المواطن - سعد البحيري

بعزيمة كجبل طويق، وطموح يعانق هام السحب، جاءت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين على رأس وفد المملكة لتؤكد للعالم أن السعودية الفتية الشابة تسير نحو المستقبل واثقة الخطى.

وتصدّر وسم محمد بن سلمان في قمة العشرين الترند العالمي على موقع تويتر حيث احتشد بآلاف التغريدات التي ترصد حفاوة الاستقبال التي حظي بها من قِبل قادة وزعماء دول العالم.

وتبادل المغردون في العديد من الدول صور الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين وقادة العالم يلتفون حولة سواء في الردهات أو في لقاءات ثنائية جمعته بعدد من قادة العالم.

وكانت صورة ولي العهد في وسط قادة دول العالم تعكس مكانة المملكة ودورها البارز على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وتُؤكد للعالم أن هذه هي المملكة التي يسعى ولي العهد إلى أن يضعها في مكانها الصحيح.

وعبْر الوسم تحدث العديد من أبناء المملكة والأمة العربية عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المشاركة حيث قال الشيخ عائض القرني: خطوات لمستقبل مُشرق، وإنجازات تُقر الأعين، وأمجاد لوطن عظيم، قوة، عزم، حزم، مهابة، هذه هي السعودية العُظمى، قمّة فوق كل القمم.

وتابع القرني : حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأيّده بتأييده، وسدّده وأعانه، وجعل النجاح حليفه.

وكتبت سارة الصقعبي تغريدة باللغة بالإنجليزية : ولي العهد هو أكثر من مجرد أمير، إنه قائد طبيعي حقيقي ، إنه ذكي وقوي ومبدع، إنه محبوب من قومه فليباركه الله.

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد : فعلاً هو القمة وهم العشرون.

وأضاف صالح المتعاني : في اليابان عُقدت قمتان ، قمة العشرين، وقمة محمد بن سلمان.

بدوره قال عبدالله بن زنان : صورة للتاريخ .. للانتماء للقوة للفخر للعزّ .. ولكل سعودي : افخروا وفاخروا بهذا السيف الذي يعمل بلا كلل أو ملل .. يعمل لأن يكون علم السعودية عالياً في كل المحافل .. ليس بالإعلام المزيف بل بالعمل والإنجاز.