محمد بن سلمان في مطعم بجدة .. تواضع وابتسامة وصور تذكارية

المواطن - جدة

تفاجأ الزبائن والعاملون في أحد مطاعم كورنيش جدة، اليوم الاثنين، بوجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بينهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع سموه .

ولبّى ولي العهد رغبة الزبائن والعاملين في مطعم نوبو العالمي بجدة، في التقاط الصور معه، وذلك خلال تواجده مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم كورنيش جدة، لتناول الغداء بعيدًا عن البروتوكولات الرسمية والمراسم في القصور الملكية.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر السلام في جدة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنبًا إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب.