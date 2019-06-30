محمد بن سلمان يزور متحف هورشيما التذكاري للسلام

محمد بن سلمان يزور متحف هورشيما التذكاري للسلام

2019/06/30
الساعة 1:06 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جولة ولي العهد, حصاد اليوم, قمة العشرين
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المواطن - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، متحف هورشيما التذكاري للسلام.



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