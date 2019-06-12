محمد صلاح ينضم إلى معسكر منتخب مصر

المواطن - مروة نبيل

انضمّ نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 من شهر يوليو المقبل، ويتواجد الفراعنة على رأس المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الأول خلال الأيام الماضية، حيث حصل على إجازة بعد تتويجه مع نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، وتواجد في الجونة طوال الأسبوع الماضي.

وأثار غياب محمد صلاح عن استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 غضب الجماهير، التي هاجمت اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد مدير المنتخب، إيهاب لهيطة حصول اللاعب على إذن للتأخير.

ومن المُقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهتين وديتين قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث سيلعب مع تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يغيب محمد صلاح عن المباراة الأولى.