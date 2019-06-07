محمد عبده يغني للرياض “وين أحب الليلة”

المواطن - تصوير عبدالإله الخيبري

في ليلة من ليالي الطرب وضمن موسم العيد في الرياض وبتنظيم من روتانا، شدا فنان العرب محمد عبده بباقة من أفضل أغانيه فأطرب الحضور وألهب الأجواء.

وقدّم محمد عبده لجماهيره ومشاهديه في حفل العيد، الذي أقيم بالصالة الخضراء في الرياض، مجموعة من أروع أغانيه من بينها ” وين أحب الليلة ” و”مهما يقولون” وغيرها من الأغاني الشهيرة التي يحفظها جمهور أبو نورة.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات موسم العيد، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.