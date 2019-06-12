محمد نور يفكر في العودة إلى المستطيل الأخضر

المواطن - محمد سمعه

يقترب محمد نور، نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، من نهاية فترة إيقافه بشكل كامل، وذلك بعد أن تم إيقافه في عام 2016، ولمدة 4 سنوات بسبب تعاطيه للمنشطات.

وذكرت تقارير صحفية أن يفكر في العودة للملاعب عقب انتهاء فترة الإيقاف في يناير المقبل، بجانب أن اللاعب يريد اختتام مشواره الكروي بحفل اعتزال كبير.

ويرغب محمد نور في اللعب لفترة قصيرة مع نادي الاتحاد ومساعدة الفريق، خاصة بعد إيقاف اللاعب فهد المولد لمدة موسم رياضي كامل بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وستكون عودة فهد المولد المحتملة يوم 4 يونيو 2020 في المباراة ما قبل الأخيرة للمنتخب السعودي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وكذلك ستكون عودة فهد المولد لمباريات نادي الاتحاد بعد نهاية موسم 2019- 2020، حيث تم اعتبار تاريخ إيقافه من يوم التاسع من مايو الجاري.

وسقط اللاعب فهد المولد لاعب نادي الاتحاد في فخ المنشطات، وذلك بعدما أعلن نادي الاتحاد عن تلقيه إشعارًا من قبل لجنة الرقابة على المنشطات يُفيد بتناول المولد لمادة محظورة.

ونجح محمد نور في الحفاظ على لياقته البدنية والفنية بعد أن شارك في بعض الدورات الكروية خلال شهر رمضان المبارك في العام الجاري.