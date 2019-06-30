مدرب الأهلي بنبرة ثقة: هدفي هو الفوز بـ أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد لـ الأهلي، عن هدفه، وذلك بعد توليه مسؤولية تدريب الراقي لمدة موسمين في الفترة الأخيرة.

وتحدث برانكو إيفانكوفيتش قائلًا: الهدف الأبرز بالنسبة لي هو تحقيق دوري أبطال آسيا، وأنا تابعت الأهلي بشكل جيد، وهم يمتلكون لاعبين رائعين بإمكانهم صناعة الفارق، سأعتمد معهم على الفلسفة الهجومية.

وأضاف إيفانكوفيتش: فخور للغاية لأنني المدرب الجديد لـ الأهلي، وأتمنى أن يكون لنا الكثير من الأوقات الممتعة معًا، وسأفعل كل شيء من أجل المشجعين.

وتولى برانكو إيفانكوفيتش تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، حيث تم الإعلان عن التعاقد مع مدرب فريق بيرسبوليس الإيراني السابق عقب فوز أحمد الصائغ برئاسة الأهلي ولمدة أربع سنوات.

وكان النادي الأهلي احتل المركز الرابع في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، ليضمن الأهلي المشاركة في الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات في دوري الأبطال الآسيوي في الموسم المقبل.

وسيواجه الأهلي فريق الهلال في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.