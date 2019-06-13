مدرب الاتحاد السابق يُدرب وست بروميتش

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، تعيين الكرواتي سلافين بيليتش مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

والتقى بيليتش مع مسؤولي نادي وست بروميتش خلال الأيام القليلة الماضية، للتفاوض حول تفاصيل التعاقد، واتفقا على قيادة الفريق الأول لمدة عامين.

وجاء قرار وست بروميتش بالتعاقد مع بيليتش، بعدما قرر مجلس الإدارة عدم التجديد مع المدرب المؤقت الحالي للفريق جيمي شان، لفشله في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر دوري الترقي النهائي.

وكان بيليتش صاحب الـ50 عامًا، يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، قبل أن تتم إقالته لتراجع النتائج، وتعيين المدرب التشيلي سييرا بدلًا منه.

وارتبط اسم بيليتش بالعودة للتدريب في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجديد، قبل أن يعلن وست بروميتش التعاقد معه رسميًا.

ودرب بيليتش منتخب كرواتيا خلال الفترة من 2006 وحتى 2012، وقادهم إلى التأهل لمنافسات ربع نهائي يورو 2008، وقاد فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، وحقق معه المركز السابع في الموسم الأول.