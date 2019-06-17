مدرب الباطن السابق : حمدالله هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تحدّث الروماني ماريوس سيبيريا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عن التأثير الإيجابي الذي صنعه المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الماضي بالدوري السعودي.

وقال سيبيريا في تصريحات صحفية: حمدالله هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

ويُذكر أن عبد الرزاق حمدالله أحرز 35 هدفًا في بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي ليُتوج هدافًا للمسابقة.

وكان اللاعب الإسباني تشافي هيرنانديز، نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، تحدث عن إمكانية احتراف اللاعب عبدالرزاق حمدالله في أوروبا وبالأخص في الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: عبدالرزاق حمدالله مُهاجم من طراز رائع، ويُمكنه اللعب في أوروبا والدوري الإسباني.

وكشف اللاعب عبدالرزاق حمد الله، حقيقة استبعاده من قائمة المنتخب المغربي بسبب الإصابة في الظهر، كما ذكر اتحاد كرة القدم المغربي في بيان سابق له.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أوضح أن استبعاد عبدالرزاق حمد الله من المنتخب جاء بسبب تعرضه للإصابة في الظهر، لكن تقارير صحفية مغربية أشارت إلى أن حمد الله رفض الاستمرار في المعسكر؛ لشعوره بأنه غير مُرحب به بين زملائه في المنتخب.

ونشر اللاعب حمد الله عبر موقع تويتر فيديو له وهو يُمارس رياضة الملاكمة ليُثبت بالدليل القاطع أنه بخير ولا يُعاني من أي إصابة.