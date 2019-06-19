مدرب الزمالك السابق على رادار نادٍ سعودي

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لـ نادي الزمالك المصري، قريبًا من العودة لـ الدوري السعودي للمحترفين وتدريب أحد الأندية.

وقالت تقارير صحافية: إن كريستيان جروس سيتولى تدريب نادي الشباب قريبًا خلفًا لـ المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، والذي رحل بعد نهاية موسم 2018-2019.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أقال المدرب جروس من منصبه كمدير فني للفريق الأول بعد التعادل مع نادي الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويملك جروس خبرة التدريب في الدوري السعودي، حيث سبق له تدريب النادي الأهلي والفوز معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016.

وكان خالد البلطان تقدم بأوراقه للترشح لرئاسة نادي الشباب لمدة أربع سنوات خلال الفترة الأخيرة دون وجود أي منافس له.

واحتل نادي الشباب المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 54 نقطة، ليفقد الليث الفرصة في التأهل لـ دوري أبطال آسيا في العام المقبل.