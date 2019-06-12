مدرب الشباب السابق يقترب من الدوري التركي

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني السابق لنادي الشباب، قريبًا من تدريب أحد الأندية التركية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن سوموديكا مدرب الشباب السابق سيوقع خلال الساعات المقبلة مع فريق غازي شهير التركي.

وكان المدرب الروماني قد تم فسخ عقده بالتراضي مع الشباب عقب موسم واحد انتهى بحصول الفريق على المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ولم ينجح نادي الشباب في التأهل لمقعد في بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2020 بعد احتلاله للمركز الخامس.

وتقدَّم رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، بأوراق ترشحه لرئاسة النادي لدورة جديدة تستمر أربع سنوات، وفق النظام المتبع.

ولم يتقدم أي شخص بأوراق ترشحه، حتى إغلاق الباب رسميًّا أول أمس الثلاثاء.

وجاءت قائمة البلطان متكاملة من الأعضاء؛ لتولي مهام إدارة النادي العاصمي، وسط طموحات من جانب جماهيره بأن تشهد الفترة المقبلة عودة النادي لمنصات التتويج، بعد ظهوره الجيد خلال الموسم الماضي.

وتنطبق كل الشروط، التي أعلنتها هيئة الرياضة فيمن يتولى رئاسة النادي على البلطان، علمًا بأنه بدأ خلال فترته الحالية إعادة هيكلة للنادي، مع تسديد جزء كبير من ديونه في الموسم الماضي.

ويحظى البلطان بقبول واسع بين جماهير “الليوث”؛ بسبب نجاحاته مع النادي، وتحقيقه العديد من الإنجازات.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرياضة عدم إعادة تكليف أي رئيس على غرار الموسم الماضي، وطالبت الأندية بعقد الجمعيات العمومية وترشيح رئيس لأربعة مواسم، حسب النظام المتبع.