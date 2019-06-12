مدرب النصر: أشعر بالأمان في السعودية

المواطن - محمد سمعه

أكّد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أنه يشعر بالأمان في المملكة.

وتحدّث روي فيتوريا قائلًا: أشعر بالأمان في السعودية، وأعجبني الطعام هنا، كما أنني بصحبة عائلتي عدا ابنتي الكبرى والتي لم تأتِ بسبب ظروف الدراسة.

وأضاف روي فيتوريا: هدفي هو الاستمرار بالفوز وتحقيق الألقاب وهذا هو مصدر سعادتي.

وفي تصريحات سابقة لـ روي فيتوريا عن قوة المنافسة في الدوري السعودي قال: “ذهبت إلى ملعب الهلال، المنافس، وتمّت معاملتي بشكل جيد واحترافي للغاية، ولا يتواجد هذا الأمر في الدوري البرتغالي”.

وأضاف: “جماهير الأندية تجلس بجانب بعضها دون حدوث أي مشكلة، ذهبت إلى ملعب الهلال وتمت معاملتي بشكل جيد واحترافي، ولا يتواجد هذا الشيء في البرتغال”.

وواصل فيتوريا تصريحاته قائلًا: “يجب أن تعمم تقنية الفيديو في جميع البطولات المحلية والقارية في جميع أنحاء العالم لما تحمله من أهمية وهي ما ظهرت في الملاعب السعودية، وساعدتنا في تحسين مستوى التحكيم”.