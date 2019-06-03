مدرب توتنهام: نأمل العودة وخوض نهائي آخر

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تردد أنباء عن رحيل ماوريسيو بوكيتينو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، إلا أن المدرب الأرجنتيني ألمح إلى إمكانية بقائه خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وخسر توتنهام ضد ليفربول بهدفين دون رد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال بوكيتينو خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “نأمل العودة وخوض نهائي آخر، في أقرب وقت ممكن.. مبروك لنادي ليفربول، لقد قدموا موسمًا رائعًا طوال العام”.

وعن مستوى هاري كين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، علق المدرب الأرجنتيني قائلًا: “خسرنا كفريق واحد، وهذا أمر سيئ للغاية”.

وارتبط اسم ماوريسيو بوكيتينو بتدريب يوفنتوس الإيطالي في الموسم الرياضي المقبل، خلفًا للمدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري.