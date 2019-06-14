مدرب جديد على رادار الهلال

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لـ لفريق كورينثيانز البرازيلي، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الجديد 2019-2020.

وقالت تقارير صحفية: إن نادي الهلال يقدم عرض للتعاقد مع المدرب فابيو كاريلي في الفترة الحالية.

ويملك المدرب فابيو كاريلي خبرة مع نادي الوحدة في الدوري السعودي، لكنه رحل عن الفريق في الموسم الماضي وتولى المهمة بدلًا منه المدرب السابق للوحدة، المصري أحمد حسام ميدو.

من ناحية أخرى ذكرت تقارير صحفية أنه في حال أصبح موسى الموسى رئيسًا للزعيم، فإن زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا سيعود لتدريب الفريق مرة أخرى منذ 2013.

وليس وعد موسى الموسى هو الوعد الأول للجماهير الهلالية، حيث قيل إن فهد بن نافل المرشح الآخر على كرسي رئاسة نادي الهلال وعد بأنه سيُحضر الدنماركي مايكل لاودروب لتدريب الهلال في الفترة المقبلة.

ويُذكر أن الأمير محمد بن فيصل كان تقدّم باستقالته من رئاسة نادي الهلال في إبريل الماضي، وذلك عقب الخسارة من نادي التعاون بثنائية دون رد وفقدان الفرصة في حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وتمّت إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش من منصبه كمدرب للهلال وتعيين المدرب البرازيلي شاموسكا لتدريب الهلال في المباريات المتبقية في الموسم الماضي.

وكان فابيو كاريلي تولى تدريب نادي الوحدة في مايو من عام 2018.