مدرب سوريا: لن يتم استدعاء خربين مجددًا للمنتخب وهذا مصير السومة

المواطن - محمد سمعه

قال السوري فجر إبراهيم المدير الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم إنه لن يتم استدعاء اللاعب عمر خربين مهاجم نادي الهلال للمنتخب السوري مجددًا خلال فترة تواجده كمدرب.

وتحدّث فجر إبراهيم قائلًا: عمر خربين لن يتم استدعاؤه طالما أنا موجود في المنتخب السوري.

وأضاف مدرب سوريا عن عمر السومة: السومة هو قائد المنتخب السوري، وقد جاء إلى المعسكر للعب مباراتين رغم حصوله على إذن مسبق، بالغياب عن لقاء أوزبكستان وفي نهاية الأمر الظروف هي التي منعته من السفر.

وكان فجر إبراهيم مدرب منتخب سوريا الأول لكرة القدم قرّر استبعاد نجم نادي الهلال عمر خربين بشكل نهائي من صفوف نسور قاسيون، لأسباب انضباطية.

ولم يلتزم عمر خربين بالمعسكر التدريبي الأخير لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، وتخلّف عن مباراتي إيران وأوزبكستان الوديتين دون عذر، الأمر الذي أثار غضب الجهاز الفني ودفعه لاتخاذ قرار استبعاده.

ويُعد عمر خربين واحدًا من أبرز اللاعبين السوريين في الوقت الحالي، وأعاره نادي الهلال خلال الفترة الماضية إلى صفوف فريق بيراميدز المصري، واُختير كأفضل لاعب في آسيا 2017.

وشارك عمر خربين صاحب الـ25 عامًا مع منتخب سوريا الأول لكرة القدم في 38 مباراة دولية، وتمكن من تسجيل 18 هدفًا.