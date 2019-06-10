مدرب فرنسا: ميندي اقترب من ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، ديديه ديشامب، عن خبر سار لجماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أكد أن الظهير الأيسر لفريق أولمبيك ليون، فيرلاند ميندي اقترب من الانضمام إليه في الموسم الجديد.

وقال ديديه ديشامب خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة منتخب فرنسا ضد أندورا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”: “ميندي سيلعب لريال مدريد”.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “قبل عامين كان ميندي في دوري الدرجة الثانية، وسيلعب الآن لريال مدريد، ويمكنه اللعب في كلا الجانبين وتطوره كان رائعًا”.

واختتم مدرب فرنسا تصريحاته قائلًا: “نحن في وقت تؤثر فيه الشائعات على انتقالات العديد من اللاعبين، وبعضهم لم يتوقعوا ذلك مثل ميندي، الذي سيكون انتقاله لريال مدريد حدثًا جديدًا بالنسبة له”.

وارتبط اسم ميندي بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مقابل 50 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميًّا خلال الأيام القليلة المقبلة.