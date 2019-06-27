مدغشقر تُحقق فوزًا تاريخيًا ضد بوروندي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة مدغشقر ضد بوروندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بتحقيق منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم لانتصار تاريخي بهدف دون ردّ.

مدغشقر ضد بوروندي

وبدأت مباراة مدغشقر ضد بوروندي بشكل سريع من المنتخبين، أملًا في تسجيل هدف مبكر وخطف الثلاث نقاط، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر ضغط اللاعبين، ونجح ماركو إيليمهاريتا في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 76، عن طريق ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة مدغشقر ضد بوروندي بهزيمة الأخير بهدف نظيف.

وبعد مباراة مدغشقر ضد بوروندي اليوم، رفع منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته، ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني خلال مشاركته للمرة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتصدّر منتخب نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل رسميًا إلى الدور التالي من كأس الأمم الإفريقية 2019، يليه منتخب مدغشقر برصيد 4 نقاط، ثم غينيا بنقطة واحدة، وتتذيل بوروندي الترتيب بدون نقاط في مشاركتها القارية الأولى.