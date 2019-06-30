مدغشقر تُفاجئ الجميع وتتأهل في الصدارة بعد إسقاط نيجيريا

المواطن - محمد سمعه

فاجأ منتخب مدغشقر الجميع وتمكن من التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في الصدارة، وذلك عقب الفوز على المنتخب النيجيري بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة في المجموعة الثانية.

الشوط الأول:

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي مُفاجئ من قبل منتخب مدغشقر، والذي نجح في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب لالينا نومينجانهاري في الدقيقة الثالثة عشرة بعد خطأ فادح من دفاعات منتخب نيجيريا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مدغشقر ونيجيريا بتقدم الأول بهدف دون رد.

الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني عجز منتخب نيجيريا تمامًا في إحراز الهدف الأول له في شباك مدغشقر؛ مما أعطى الفرصة للمنتخب المدغشقري من أجل إحراز الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب كارلويس أندريا من إحراز الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر في الدقيقة الثالثة والخمسين من ركلة حرة مباشرة.

وانتهت مباراة مدغشقر ونيجيريا بفوز المنتخب المدغشقري بثنائية دون رد، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الإسكندرية في مدينة الإسكندرية.

وأصبح رصيد منتخب مدغشقر بعد الفوز سبع نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، أما منتخب نيجيريا فتأهل ثانيًا عن المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.