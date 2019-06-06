مدن تستعرض تجربتها لتمكين الصناعة في ميونخ

المواطن - واس

شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في مؤتمر النقل والخدمات اللوجستية “Transport Logistics” خلال الفترة من 4-7 يونيو 2019م بمدينة ميونخ في ألمانيا، وذلك تحت شعار “استثمر في السعودية”، إحدى مبادرات الهيئة العامة للاستثمار “ساقيا”.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في “مدن” بندر الطعيمي، أن المؤتمر يحظى باهتمام دولي نظراً لحجم الاقبال المُتوقَع من قبل المختصين وأصحاب القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أنه يُشكِّل منصة عالمية تربط المشاركين مع ذوي الخبرات والمستثمرين من القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لاستعراض المزايا النوعية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة، وكذلك خدمات ومنتجات “مدن” وما تقدمه من تسهيلات ومُحفِّزات أمام هذا الحشد الدولي الكبير والمتخصص، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية المماثلة، والتفاعل مع مستجدات قطاع النقل واللوجستيات التي تشهد تطوراً مستمراً ينبغي لنا مواكبته من أجل استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوطينها ورفع نسبة المحتوى المحلي تعزيزاً لخطط تمكين الصناعة.

وأوضح الطعيمي أن “مدن” توفِّر حلولاً لوجستية تُسهم في تهيئة المناخ الأمثل لتوطين الاستثمارات وفتح المجال أمام الصناعات المحلية للارتقاء والتوسّع، فضلاً عن تنمية العمل في قطاعات موازية تفيد القطاع الصناعي، فعلى مدار العام 2018م نجحت في توقيع 13 عقداً مع شركات عاملة في مجال تقديم الحلول اللوجستية، بإجمالي مساحات بلغت 140,934م، ليصل إجمالي المساحات اللوجستية بنهاية العام المذكور 2,737مليون م.

وتعمل على عدد من المبادرات الهادفة بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو خطوة أولى على مسار تحقيق أحد مرتكزات رؤية 2030 في تحوُّل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية استغلالاً لموقعها الجغرافي المتميز في القلب من خطوط التجارة العالمية، وللربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا.

واختتم قائلاً: إن المدن الصناعية بالمملكة تحتضن منشآت صناعية مُتقّدمة، والكثير من الصناعات المتنوعة والدقيقة والحيوية التي تواكب مُتطلّبات الثورة الصناعية الرابعة، بجانب التطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي تُقدَّم للشركاء المستثمرين والصناعيين بما يتناغم مع توجهات الاقتصاد الوطني في الانفتاح على الاقتصادات المتقدمة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وتضطلع “مدن” منذ العام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.