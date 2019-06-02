مراصد المملكة والمترائون يستعدون لرصد هلال شوال غدًا

المواطن - الرياض

تستعد مراصد المملكة المعتمدة وخبراء الفلك والمهتمون برصد الأهلة لرصد هلال شهر شوال يوم غد الاثنين 29 رمضان؛ وذلك تلبية لدعوة المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا دعت اليوم إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

أشهر المراصد الفلكية في المملكة:

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية وهي:

مرصد حوطة سدير

مرصد تمير

مرصد شقراء

مرصد مكة

مرصد المدينة

مرصد الرياض

مرصد الظهران

مرصد القصيم

مرصد حائل

مرصد تبوك

طريقة رصد الهلال:

ويتم احتساب شهر رمضان بالأشهر القمرية، ويتكون الشهر القمري من 30 يومًا أو 29، وهو على عكس الشهر الميلادي الذي يتراوح بين 30 يومًا و31، عدا فبراير 28 أو 29، وهذا سبب تغير موعد شهر رمضان من سنة لأخرى.

وتبلغ دورة القمر حول الأرض 27.321 يوم، ثم يدخل القمر في طور المحاق والاستسرار ومن ثم يحدث الاقتران، ثم يكون الإهلال ويبدأ الشهر الجديد.

بيد أن رؤية هلال رمضان تختلف من بلد إلى آخر، حيث تعتمد دول عربية وإسلامية على الرؤية بالمنظار، بينما تلجأ دول أخرى إلى الحسابات الفلكية، وهناك من يعتمد على الرؤية بالعين المجردة.

وتكون طريقة تحري الهلال على 3 مراحل:

أولًا: ولادة الهلال: وتكون قبل غروب الشمس، والمقصود بها انتهاء دورته الشهرية حول الأرض وبدء دورة جديدة.

ثانيًا: أن تغرب الشمس ويبقى موجودًا بعدها فوق الأفق الغربي.

وثالثًا، أن يمكث الهلال في السماء بعد غروب الشمس زمنًا لا يقل عن نصف ساعة، وتتم مراقبة الهلال في أوّل الشهر وليس في آخره. ولا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة، إن لم يكن قد مضى على ولادته 15 ساعة و12 ساعة لمشاهدته بالتلسكوب.

ولرؤية الهلال بشكل واضح تجب المراقبة من أماكن مرتفعة، بعيدًا عما يحجب الرؤية من جبال وتلال ومبانٍ عالية. كما يؤثر في منطقتنا الخليجية عوامل الطبيعية، مثل الرطوبة والغبار على رؤية الهلال بشكل صحيح.