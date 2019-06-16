مروان محسن يعود لهز الشباك مع منتخب مصر

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم النادي الأهلي مروان محسن في العودة لهز الشباك مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مباراة غينيا الودية المُقامة الآن.

ويلعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره الغيني الآن على ملعب برج العرب في الإسكندرية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأي الأمم الإفريقية 2019.

وتمكن مروان محسن من تسجيل الهدف الأول في مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد غينيا بعد مرور 11 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء، مستغلًّا تمريرة مميزة من النجم عبدالله السعيد.

وعلى الرغم من مشاركة مروان محسن مع منتخب مصر الأول لكرة القدم بشكل مستمر، إلا أنه غاب عن التهديف خلال الأشهر الماضية.

ويعود آخر هدف سجله مروان محسن مع منتخب مصر الأول لكرة القدم قبل 8 أشهر، خلال مباراة إي سواتيني التي أُقيمت يوم 16 من شهر أكتوبر الماضي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد غينيا بتقدم الفراعنة بهدف مروان محسن.