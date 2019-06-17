مستشار ترامب : خطط إيران لتخصيب اليورانيوم ابتزاز نووي لا بد من مواجهته

المواطن - متابعة

طالبت الولايات المتحدة بزيادة الضغط الدولي على إيران لمواجهة أطماعها النووية بعد إعلانها التنصل من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع إدارة الرئيس باراك أوباما في 2015.

وقال مستشار ترامب، جون بولتون، في بيان له اليوم، إن خطط إيران لتخصيب اليورانيوم ابتزاز نووي لا بد من مواجهته بزيادة الضغط الدولي.

وكانت طهران أعلنت في وقت سابق الاثنين إلغاء التزامها ببعض البنود التي فُرضت عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في تحدٍّ جديد للمجتمع الدولي.

يُذكر أن إيران أعلنت في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها “ملزمة” بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المُخصّب، وهي القيود التي تمّت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي الذي وقعت عليه عدة دول أوروبية.