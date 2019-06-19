مشاريع شبابية ناجحة في القصيم بعربة فود ترك أولاه تعال
الأمانة سهلت كافة الخدمات والإجراءات للاستمرار

مشاريع شبابية ناجحة في القصيم بعربة فود ترك أولاه تعال

2019/06/19
الساعة 8:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

خلقت مشاريع الشباب السعودي في عربات الفود ترك أفكارًا مميزة وبارزة، كما يسميها البعض بـ”الشاطحة”، وذلك في تدشين فكرة تسويقية جميلة ووسيلة جذب للزبائن الذين يتوافدون عليها للتصوير بالعبارات المختلفة الدارجة في أوساط المجتمع داخل منطقة القصيم، وأبرزها عربة فود ترك تحت مسمى “أولاه تعال وكلش به”، كما أن هناك أكثر من 50 مصطلحًا قصيميًّا على كافة زوايا العربة.

وأتاحت أمانة القصيم كافة التسهيلات والخدمات لأصحاب عربات الفود ترك من توفير الكهرباء ومواقع للعربات وتراخيص رسمية وبطاقات صحية والعديد من الإجراءات المناسبة؛ لسهولة استمرار مشاريع الشباب السعودي وفق رؤية المملكة 2030 في دفع عجلة واستثمار وتحقيق رغبات المجتمع للعمل التجاري.



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