مشاهد من حفل زواج الأمير تركي بن محمد بن فهد

مشاهد من حفل زواج الأمير تركي بن محمد بن فهد

2019/06/07
الساعة 3:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

احتفل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ليلة أمس بحفل زواجه وسط حضور عدد من الأمرلء والمسؤولين ورجال الأعمال والمشاهير والإعلاميين.

وظهر الأمير تركي بن محمد بن فهد في عدة مقاطع متداولة وهو يستقبل المهنئين ويُشارك في أداء العرضة السعودية.

وعلى موقع تويتر قدّم العديد من المواطن خالص التهاني والتبريكات للأمير تركي بن محمد بن فهد بمناسبة زواجه وذلك عبر وسم حمل اسم الأمير.



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