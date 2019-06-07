مشاهد من حفل زواج الأمير تركي بن محمد بن فهد

المواطن - الرياض

احتفل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ليلة أمس بحفل زواجه وسط حضور عدد من الأمرلء والمسؤولين ورجال الأعمال والمشاهير والإعلاميين.

وظهر الأمير تركي بن محمد بن فهد في عدة مقاطع متداولة وهو يستقبل المهنئين ويُشارك في أداء العرضة السعودية.

وعلى موقع تويتر قدّم العديد من المواطن خالص التهاني والتبريكات للأمير تركي بن محمد بن فهد بمناسبة زواجه وذلك عبر وسم حمل اسم الأمير.

أبارك لصاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_فهد_بن_عبدالعزيز بمناسبة زواج نجله وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء سمو الأمير #تركي_بن_محمد_بن_فهد الليلة وأسأل الله له التوفيق والحياة السعيدة وأن يرزقه الذرية الصالحة. pic.twitter.com/ZYX8f7NItG — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) June 6, 2019