مصرف الراجحي يعلن عن #وظائف إدارية شاغرة بالرياض

المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة للرجال لذوي الخبرة، للعمل بالمصرف بمدينة الرياض، بمسمى (مُدير فرع)، واشترط المصرف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير فرع – منطقة الرياض.

الوصف الوظيفي:

1- التنسيق وتوجيه الفرع لتقديم العمليات وخدمات الفروع المصرفية المطلوبة للعملاء لتحقيق مبيعات، خطط وأهداف المصرف.

2- التأكد من تنفيذ جميع العمليات عن طريق اتباع قوانين إجراءات الفروع، ومن سياسة المصرف والأنظمة المستخدمة لدى الفروع.

3- الإشراف على المهام المنفذة يوميا والهدف من ذلك إرضاء العميل وتقديم جميع المساعدة في جميع متطلباته.

المهارات:

1- مهارات اتخاذ القرارات.

2- مهارات التواصل.

3- مهارة حل المشاكل.

4- مهارات التفاوض.

5- مهارات الإدارة.

6- مهارة إدارة الوقت.

7- مهارات التقديم.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على مؤهل علمي مناسب مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا