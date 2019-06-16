مصر تتوصل لتسوية بشأن الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي بـ500 مليون دولار

المواطن - القاهرة

أعلنت مصر، أمس الأحد، أنها توصلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء الاحتلال بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان: إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء الاحتلال إلى 500 مليون دولار.

وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على 8 سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطًا كل 6 أشهر.

وأضاف البيان أن ضمان سداد المدفوعات سيتم عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقًا لأحكام القانون المصري.