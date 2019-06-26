مصر ضد الكونغو الديمقراطية .. أجيري يدفع بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري عن تشكيل منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

ودفع أجيري بالقوة الضاربة في التشكيل الأساسي لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد القاهرة الدولي؛ أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي مبكرًا.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث شهدت مواجهة الفراعنة الافتتاحية أمام زيمبابوي تواجد حوالي 70 ألف متفرج في مدرجات إستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الفراعنة الأساسي في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ محمد الشناوي، وفي الدفاع؛ أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف، وفي الوسط طارق حامد، محمد النني.

ويقود هجوم مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم كلٌّ من؛ عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح ومروان محسن.

ترتيب مجموعة مصر:

وقبل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم، يتصدر منتخب أوغندا الأول لكرة القدم المجموعة الأولى في الكان 2019 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفراعنة، فيما تقع زيمبابوي في المركز الثالث، وتتذيل الكونغو الترتيب.

ويلعب منتخب أوغندا الأول لكرة القدم أمام نظيره الزيمبابوي الآن، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ويأمل الفراعنة في تعثر أوغندا أو تعادل المنتخبين؛ أملًا في حسم مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية لصالحه وتصدر المجموعة الأولى.