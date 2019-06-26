مصر ضد الكونغو الديمقراطية .. الفراعنة يفوزون بثنائية ويتأهلون رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز منتخب الفراعنة بهدفين دون رد.

مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

وبدأت مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية بشكل سريع، وأطلق مبوتو تسديدة قوية تصدى لها حارس الفراعنة محمد الشناوي، قبل أن يُهدر النجم محمد صلاح انفرادًا بالمرمى.

وحاول لاعبو الفهود اختراق جبهة الفراعنة اليُسرى، إلا أن ثنائي الوسط طارق حامد ومحمد النني قاما بالتغطية الدفاعية بشكل جيد، وسدد بولينجي كرة قوية بعد مرور 10 دقائق على انطلاق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية إلا أنها اصطدمت بالقائم.

واستمر لاعبو الفهود في السيطرة على اللعب خلال أول 20 دقيقة من أحداث مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية وسط ارتباك بين صفوف الفراعنة، معتمدًا على بولينجي وباكامبو، قبل أن يُحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25.

تريزيجيه يتألق.. وصلاح يسجل:

وتألق تريزيجيه خلال أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد الكونغو وكان أبرز لاعبي الفراعنة بسرعته ومهارته، وحصل على خطأ من مكان مميز، سدده محمد صلاح إلا أن حارس مرمى الفهود أبعد الكرة ببراعة، قبل أن تنقذ عارضة محمد الشناوي فرصة التعادل من كرة رأسية للاعب بولينجي.

وواصل تريزيجيه تألقه ومرر كرة مميزة لمحمد صلاح ليسددها في الشباك في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية لتقدم منتخب الفراعنة بهدفين دون رد.

تراجع الأداء:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفهود بقوة بحثًا عن تقليص الفارق عن طريق باكامبو وبولينجي ونجوندا، وأهدر البديل أحمد حسن كوكا فرصة تسجيل هدف ثالث في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية.

وتراجع أداء الفراعنة، وسط تألق من محمد الشناوي الذي أبعد كرة رأسية خطيرة من بولينجي، لتستمر محاولات الفهود، وتنتهي مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/0.

مصر تتأهل:

وبعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، ضمن الفراعنة التأهل رسميًّا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليكون ثاني المتأهلين بعد نيجيريا.