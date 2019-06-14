مصر ضد تنزانيا .. هجوم الفراعنة يقلق أجيري

المواطن - مروة نبيل

خيّب لاعبو الفراعنة آمال الجماهير في مباراة مصر ضد تنزانيا الودية بالمعسكر المُقام حاليًا في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر ضد تنزانيا

وعلى الرغم من مباراة مصر ضد تنزانيا انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه القائد أحمد المحمدي، إلا أن اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المتوقع، الأمر الذي أثار قلق الجماهير قبل أيام من انطلاق البطولة القارية.

وتوقّعت الجماهير أن يُحقق الفراعنة فوزًا عريضًا في مباراة مصر ضد تنزانيا الودية، خاصة أن المنافس ليس بالمنتخب القوي، ولكن جاء الفوز بصعوبة بالغة، وسط أداء ضعيف خاصة على الصعيد الهجومي ما أقلق المدرب أجيري.

ضعف الأداء الهجومي

وانضمّ نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح متأخرًا إلى معسكر المنتخب، بعد حصوله على إذن مُسبق من أجيري، ليغيب عن مباراة مصر ضد تنزانيا بالأمس، ويظهر الضعف الهجومي.

وحاول أجيري اختراق الجبهات في مباراة مصر ضد تنزانيا عن طريق أيمن أشرف وعمرو وردة في اليسار، أحمد المحمدي، وليد سليمان وعبدالله السعيد في الجانب الأيمن، ولكن غياب اللاعب الهداف أضاع مجهود اللاعبين.

ورغم انضمام ثلاث مهاجمين إلى قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019، وهم نجم أوليمبياكوس اليوناني أحمد حسن كوكا، نجم النادي الأهلي مروان محسن، ومهاجم المقاولون العرب أحمد علي، إلا أن محمد صلاح يُعتبر الهداف الوحيد خلال فترة هيكتور كوبر وأجيري.

ودية ثانية

وبعد مباراة مصر ضد تنزانيا بالأمس، سيلعب الفراعنة لقاء ودي آخر أمام غينيا، يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يدفع أجيري بالقوة الضاربة لاختبار جاهزية اللاعبين قبل انطلاق البطولة القارية التي تُقام على الأراضي المصرية.