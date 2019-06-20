مصر ضد زيمبابوي .. الفراعنة في انتظار رقم قياسي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المُقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

مصر ضد زيمبابوي

ومنتخب الفراعنة في انتظار رقم قياسي جديد خلال مباراة مصر ضد زيمبابوي المرتقبة، حيث تُعتبر هذه المواجهة الافتتاحية هي السادسة التي يخوضها في بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاق النسخة الأولى في عام 1957، التي أُقيمت في السودان.

وبعد مباراة مصر ضد زيمبابوي غدًا، سيتقاسم منتخب الفراعنة الرقم القياسي لأكثر المنتخبات لعبًا للمواجهات الافتتاحية في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم.

ويعول منتخب الفراعنة على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة مصر ضد زيمبابوي الافتتاحية، يوم غد الجمعة، حيث من المتوقع أن تمتلئ مدرجات استاد القاهرة بالكامل.

ويتواجد منتخب الفراعنة على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تضم زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية، وستكون مباراة مصر ضد زيمبابوي هي الأولى

الفراعنة في المباريات الافتتاحية

وقبل مباراة مصر ضد زيمبابوي غدًا، لعب منتخب الفراعنة المواجهة الافتتاحية للنسخة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية قبل 62 عامًا ضد مضيفه السودان، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ولعب منتخب الفراعنة المباريات الافتتاحية للأربع نسخ التي قام باستضافتها في أعوام 1959، 1974، 1986 و2006، وتمكن من تحقيق 3 انتصارات، وهُزم في مواجهة واحدة، وذلك قبل مباراة مصر ضد زيمبابوي المرتقبة.