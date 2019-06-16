مصر ضد غينيا .. الفراعنة يفوزون بثلاثية وديًّا

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة مصر ضد غينيا، التي أُقيمت على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز الفراعنة وديًّا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مصر ضد غينيا:

وبدأت مباراة مصر ضد غينيا بشكل سريع، وتمكن مروان محسن من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة على انطلاق اللقاء الودي، مستغلًّا تمريرات بين محمد النني وعبدالله السعيد.

وواصل الضيوف الضغط بحثًا عن هدف التعادل، وأطلق أمادو دياوارا تسديدة قوية مرت بجوار القائم، وسط تراجع شديد في أداء الفراعنة، وسدد محمود حسن تريزيجيه رأسية مميزة.

وسدد باهر المحمدي كرة رأسية في مرماه، لينقذها ببراعة حارس المرمى محمد الشناوي لينتهي الشوط الأول من مباراة مصر ضد غينيا بتقدم الفراعنة بهدف مروان محسن.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نشط أداء الفراعنة وأضاع تريزيجيه أكثر من فرصة، وسجل الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 64 عن طريق سولي كابا الذي استغل تمريرة خاطئة من اللاعب عمر جابر، وخطأ من باهر المحمدي.

وأحرز أحمد علي هدف التقدم في الدقيقة 78، قبل أن يُسجل عمر جابر الهدف الثالث في الدقيقة 86، لتنتهي مباراة مصر ضد غينيا بفوز الفراعنة وديًّا بثلاثية.

الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية:

وتُعد مباراة مصر ضد غينيا الودية الأخيرة للفراعنة استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث سيلعب المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، مساء يوم الجمعة المقبل.