مصر وغينيا .. تريزيجيه مبدع يفتقد اللمسة الأخيرة

المواطن - مروة نبيل

تألق محمود حسن تريزيجيه بشكل لافت خلال مباراة مصر وغينيا الودية، إلا أنه واصل عادته السلبية بإهدار الفرص السهلة.

مصر وغينيا

واحتضن ملعب برج العرب في الإسكندرية مباراة مصر وغينيا الودية، مساء أمس الأحد، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستنطلق بعد عدة أيام.

وانتهت مباراة مصر وغينيا الودية بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/1، ورغم تألق تريزيجيه الشديد في اللقاء الودي، ولكنه غاب عن التهديف، حيث سجل ثلاثية الفراعنة مروان محسن، أحمد علي، وعمر جابر، فيما هز شباكه سوري كابا.

وتُعد مباراة مصر وغينيا الودية هي الأخيرة لمنتخب الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأمل الجماهير أن يتوج المنتخب باللقب خاصة أن البطولة على الأراضي المصرية.

ويتسم أداء تريزيجيه بالسرعة والمهارة ليمر بين المدافعين بسهولة، إلا أنه يفتقد إلى اللمسة الأخيرة وتسجيل الأهداف، وهو ما ظهر بوضوح خلال مباراة مصر وغينيا الودية.

ورغم إشادة الجماهير بأداء تريزيجيه في مباراة مصر وغينيا الودية، إلا أن إهدار الفرص دفعهم لمطالبته بالتدريب على إنهاء الهجمة، لكيلا يضيع المجهود الذي يبذله بإضاعة الأهداف.

تريزيجيه مع منتخب مصر

وشارك تريزيجيه مع الفراعنة في 36 مواجهة دولية، وكان آخرها مباراة مصر وغينيا الودية، بمعدل 2506 دقيقة لعب، وساهم في إحراز 9 أهداف، حيث سجل 5 أهداف، وصنع 4 آخرين.

ويعود آخر هدف سجله تريزيجيه مع منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى يوم 23 من شهر مارس الماضي، خلال مواجهة النيجر التي خيم عليها التعادل الإيجابي.